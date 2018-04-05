Группа народных депутатов, в частности с "Оппозиционного блока" обжаловала в Конституционном суде принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщил народный депутат БПП Иван Винник на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в среду, передает со ссылкой на .

"Сегодня комитета стало известно, что в Конституционный Суд поступило конституционное представление о признании неконституционным закона о деоккупации Донбасса. Угадаете авторов? Нимченко (член фракции "Оппозиционный блок") и компания, "Украинский выбор" и далее по тексту", - сказал он.

24 февраля после публикации в "Голос України" вступил в действие закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Вместо АТО вводится операция Объединенных сил под названием "мерами по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации".

признается государством-агрессором, несет материальную и уголовную ответственность на территории оккупированной Луганской и Донецкой областей.

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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