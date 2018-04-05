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Суд Берлина приговорил к заключению румынов, которые убили козу в местном зоопарке
05.04.2018 06:06
Суд Берлина приговорил к заключению румынов, которые убили козу в местном зоопарке Берлинский суд осудил двух румынов за убийство козы в зоопарке в немецкой столице после судебного разбирательства, в ходе которого обвиняемые засвидетельствовали, что они были голодны.

Информационное агентство dpa сообщило, что окружной суд Берлина осудил 29-летних воров и убийц невинного животного. Один из мужчин, который ранее был осужден за кражу, был приговорен к 10 месяцам лишения свободы, а его сообщник — к девяти месяцам.

Пара вломилась в зоопарк в парке Гашенхайда в Берлине в феврале и убила ангорскую козу. Они были пойманы полицией, которая была вызвана свидетелем. У одного из мужчин был нож, а офицеры также нашли рюкзак с ногой козы и окровавленными перчатками.

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