Информационное агентство dpa сообщило, что окружной суд Берлина осудил 29-летних воров и убийц невинного животного. Один из мужчин, который ранее был осужден за кражу, был приговорен к 10 месяцам лишения свободы, а его сообщник — к девяти месяцам.

Пара вломилась в зоопарк в парке Гашенхайда в Берлине в феврале и убила ангорскую козу. Они были пойманы полицией, которая была вызвана свидетелем. У одного из мужчин был нож, а офицеры также нашли рюкзак с ногой козы и окровавленными перчатками.

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