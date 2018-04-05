В пражской лаборатории произошла утечка цианида калия - сильного неорганического яда. Об этом сообщает со ссылкой на сайт пожарной охраны Чехии.

Инцидент произошел в 19:10 по местному времени (20:10 по Киеву).

“В результате инцидента пострадал один человек, его доставили в больницу. К моменту прибытия спасателей в доме больше никого не было”, — говорится в сообщении.

Стерилизацию помещения, в котором произошла утечка яда, провело подразделение пожарных, на которых были защитные костюмы. В ведомстве отметили, что угрозы для населения в результате случившегося нет. На данный момент здание окружено полицией.

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