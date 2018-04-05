О нападении и состоянии пострадавшей рассказала ее сестра Наталья Симерецькая,передает со ссылкой на .

"Это произошло около четырех часов вечера. Сестра что-то проплачивала и снимала деньги в банкомате. После того пошла домой. Услышала, как что-то стукнуло по голове. Сначала раз, потом второй, третий. Не поняла, что делается, - рассказывает Наталья Симерецькая. - От смерти спасла меховая шапка, поверх которой был капюшон. Сестра повернулась и увидела мужчину с молотком. Тот продолжил бить им по голове, хотел сбить капюшон и вырвать сумку. Все это делал молча. Сестра прикрывалась руками, пыталась удержать капюшон. Затем упала на землю, начала катиться и кричать".

Крик услышали люди из жилого дома. Вызвали полицию.

"Услышал, даже парень, который сидел за компьютером в наушниках. Спустился и начал догонять этого мужчину. Его задержали полицейские, которые прибежали из соседнего дома. Сестру забрали в больницу, она до сих пор там. Имеет ушиб мозга, плеча, перелом пальцев. Врачи сделали на руке операцию".

Нападавшим оказался 32-летний Шамси Ахметов из Узбекистана. Он 5 лет не может получить паспорт. Документ не выдают за прошлые судимости.

"Если бы он был из нашего района, то знал бы, что здесь негде купить кофе. Кроме того, у него не нашли ни одного пакета с инструментами. Лишь молоток, которым бил сестру. Думаю о том, что пострадавшей могла быть не только моя сестра. Возможно есть другие женщины, которые не обращались в полицию", - говорит Наталья Симерецькая.

Пока будет длиться экспертиза, мужчину будут держать под стражей. Ему грозит от 10 лет за решеткой.

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