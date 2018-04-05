Об этом сообщают РИА Новости.

Территория завода используется под складские и офисные помещения. Рядом находятся супермаркеты, рынок «Дарынок». Недалеко– коворкинг «Платформа», где часто устраиваются фестивали уличной еды, во время которых киевляне отдыхают, едят и веселятся под порывами ртутных испарений.

Вокруг заброшенного завода — жилые кварталы Дарницкого и Деснянского районов столицы с общим числом жителей около 800 тысяч человек.

По результатам последних замеров, концентрация ртути на территории завода «Радикал» превышает предельно допустимую норму в 30 раз, а ядовитых веществ в почве – в 14,5 раза. Смертельные дозы сверхтоксичных веществ повсюду: ими пропитан воздух, почва, стены построек, металлические конструкции, громоздящиеся на участке.

Экологи подозревают, что весь этот химический коктейль уже давно поступает в сточные воды.

Завод «Радикал» был введен в эксплуатацию еще в 1951 году. Предприятие было монополистом по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений. В 1996 году работа завода была прекращена, однако токсические вещества, в частности радиоактивные, так и не были вывезены с предприятия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира