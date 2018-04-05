Британская компания Cambridge Analytica сообщила, что подала в суд на исследовательский центр Global Science Research, который, согласно заключенному контракту, занимался сбором данных пользователей Facebook. Cambridge Analytica проводит внутренний аудит Фото: EPA Таким образом, аналитики попытались опровергнуть информацию главного технического директора Facebook Майка Шрепфера, который утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.В заявлении отмечается, что Cambridge Analytica не использовали данные GSR в работе на президентских выборах в США в 2016 году.Также компания сообщила, что подала в суд на подрядчика, когда узнала от представителей Facebook, что он получил информацию из соцсети ненадлежащим образом.Cambridge Analytica заверила, что сразу же удалили со всех серверов указанные данные и в 2017 году это якобы подтвердил внутренний аудит. Сейчас компания проводит повторную проверку по этому поводу.19 марта газета The New York Times сообщила, что британская Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook и могла помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США. Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз вмешивался в избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине."Медуза" писала, что Cambridge Analytica была создана в 2013 году при участии американского миллиардера Роберта Мерсера, одного из главных доноров предвыборного штаба Трампа. Вице-президент компании – Стив Бэннон, прежний руководитель популярного между ультраправых консервативного сайта Breitbart и экс-советник Трампа.19–20 марта акции Facebook упали на 8%, а основатель компании Марк Цукерберг потерял $6,7 млрд.21 марта он пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей. Цукерберг также выкупил рекламу в британских газетах, чтобы принести извинения за возможную утечку.Из-за скандала свои профили из Facebook удалили компании Tesla и SpaceX, а также журнал Playboy.11 апреля Цукерберг выступит перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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