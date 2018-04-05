Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство РФ в американские выборы, взялся расследовать финансирование предвыборной кампании Трампа россиянами. Об этом сообщает со ссылкой на CNN.

По имеющейся у телеканала информации команда Мюллера допросила не менее 2 российских олигархов.

Отмечается, что одного бизнесмена допросили и обыскали по прибытии его частного самолета в аэропорт Нью-Йорка. Прокуроры также проверили его электронные устройства. О том, кто этот олигарх, и когда именно произошла проверка, не сообщается.

Другого российского олигарха остановили во время его “недавней поездки в США”, но не понятно, его обыскивали или нет.

Журналисты утверждают, что команда Мюллера прислала неофициальный документ и запрос на интервью третьему российскому олигарху, который в последнее время не посещал США.

“Эти допросы свидетельствуют о том, что Мюллер активизировал свое внимание на потенциальном потоке денег из России на выборы в США в рамках своего расследования о вмешательстве РФ в президентских выборах 2016 года”, — говорится в статье.

Следователи выясняют осуществляли незаконные пожертвования состоятельные россияне прямо или косвенно в президентскую кампанию Дональда Трампа и его инаугурации.

“Часть расследования направлена ​​на то, чтобы выяснить, вкладывали россияне деньги в компании или исследовательские центры, которые осуществляли пожертвования для предвыборного штаба Трампа”, — сообщили журналисты.

Как сообщал СМИ анонсировали введение США санкций против российских бизнесменов.

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