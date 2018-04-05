По информации источников в силовых структурах, производителя «Новичка» удалось вычислить за несколько дней, используя научный анализ и разведданные, передает «Лента.ру» со ссылкой на данные The Times.

При этом источник подтверждает, что россияне проводили испытания, чтобы выяснить, можно ли использовать данное вещество для убийств. Силовики пока не подтверждают эту информацию на 100%.

В свою очередь, таблоид The Sun утверждает, что лаборатория, в которой синтезировали яд для Сергея Скрипаля, находится якобы в районе Ясенево на окраине Москвы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира