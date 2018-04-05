Присутствие в Балтийских государствах многонациональных боевых батальонов НАТО полностью исключает возможность повторения в регионе «крымского сценария».

Такое мнение во время пребывания в Оттаве высказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа, информирует svodka.net.

«Что-либо подобное на то, что случилось в украинском Крыму или в восточной Украине, не может произойти в государствах Балтики, поскольку там присутствует НАТО, предоставляя гарантии безопасности и мощное сдерживания», — сказал Столтенберг.

По его словам, если на какое-то из балтийских государств все же будет совершено набег, «НАТО немедленно отреагирует, поскольку уже развернуло свои силы».

Он также отметил Канаду за её готовность возглавить многонациональный батальон, дислоцированный в Латвии.

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«Важность присутствия канадских подразделений в Латвии и американских в Польше частично заключается в том, что они – профессиональные, хорошо обученные и оборудованные, но частично в том, что это посылает очень мощный сигнал трансатлантического единства. НАТО – настоящий трансатлантический союз», — отметил Генсек.

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