Для полноценного перемирия на Донбассе должна прекратить поставлять на оккупированные территории Украины вооружение, технику и наемников. Об этом шла речь во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске в среду, 4 апреля, сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Она отметила, что Пасхальное перемирие длилось только 10 минут. В период с 30 марта по 2 апреля 2018 года со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО/РФ зафиксировано 101 обстрел, из них 93 - прицельных, передает со ссылкой на .

"Для установления полноценного режима прекращения огня необходимо, чтобы прекратила поставлять через неконтролируемый участок украинско-российской границы технику, горюче-смазочные материалы, вооружение, наемников", - отметила Олифер

Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ участникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ко всей оккупированной территории, включая районы, находящиеся в непосредственной близости с границей .

Пасхальное мир'я длилось лишь 10 минут. В период с 30 марта по 2 апреля 2018 года со стороны НЗФ ОРДЛО/РФ зафиксировано...

Опубликовано Даркой Олифер 4 апреля 2018 г.

Еще один залог перемирия - создание в приграничном районе зоны безопасности, о чем было договорено в сентябре 2014 года, а также вывод с территории Донбасса техники, вооружения и наемников .

Напомним, украинская сторона во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске в среду, 4 апреля, высказала позицию о готовности передать Российской Федерации 23 заключенных россиян. Теперь Украина ожидает реакции на эту инициативу.

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