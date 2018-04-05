Горняков эвакуировали на поверхность из-за задымления кабельной продукции на шахте Павлоградская

В ночь на четверг на шахте Павлоградская ДТЭК Павлоградуголь произошло задымление кабельной продукции, рабочие эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня ночью в третью смену на шахте Павлоградская одноименного шахтоуправления, в здании вспомогательного ствола на отметке "0", произошло задымление кабельной продукции. В связи с этим оперативно был введен план ликвидации аварий. Очаг возгорания был ликвидирован", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Шатоупраления в четверг утром.

Подчеркивается, что в момент происшествия в шахте находилось 175 человек, которые были выведены на поверхность. Пострадавших в результате задымления нет.

"Работники, находящиеся в шахте, по запасным ходам, вышли к главному стволу горизонта 140м., где угольными скипами были доставлены на поверхность. На данный момент все сотрудники подняты на-гора. Угрозы для жизни и здоровья нет", – сказано в сообщении.

В информации уточняется, что на место происшествия незамедлительно прибыли подразделения 8-го военизированного горноспасательного отряда (ВГСО), которые в течение получаса ликвидировали возгорание кабельной продукции.

Для выяснения обстоятельств происшествия в шахте работает комиссия в составе представителей руководства шахтоуправления и ДТЭК Павлоградуголь, 8 ВГСО.