Выбор врача

Кампания по выбору врача стартует в апреле, при этом можно будет выбрать своего медика.

Нововведение касается врачей первичного звена: терапевтов, педиатров, семейных врачей. С медиком необходимо подписать соглашение.

Сам врач может отказать подписывать декларации, если он уже набрал максимальное количество пациентов.

При этом подписывать соглашения можно будет только с теми больницами, которые подключены к системе «Электронное здоровья».

Пенсии для военных

В апреле получат большие пенсии бывшие военные. В Кабмине обещали, что в среднем повысятся пенсии на 1500 грн. При этом суммы выплат увеличили «задним числом» — с 1 января 2018 года.

C апреля также изменится порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Повышение цен на электроэнергию и RAB тарифы

Станут выше и тарифы на электроэнергию.

Оптовая рыночная цена на электроэнергию с 1 января повысилась на 9,5%, а с 1 апреля — еще на 6,1%.

Это приведет к росту стоимости водоснабжения в ряде городов на 6-17%.

С апреля Нацкомиссия вправе утверждать новые тарифы для облэнерго. Они предусматривают выделение отдельной части прибыли на модернизацию электросетей.

Эксперты соглашаются, что со временем подорожание электричества не избежать.

Взыскание задолженности по зарплате

С 1 апреля 2018 года с недобросовестных предпринимателей будут взимать задолженность за длительную невыплату зарплаты.

К такому антирейтинга вошли предприятия всех форм собственности.

Будут созданы мобильные штабы и группы, которые будут выезжать на конкретные предприятия, где есть проблемы с выплатой зарплат.

Цены на газ

Цены на газ для промышленности с 1 апреля увеличиваются на 7,4-9,8%.

Эксперты не прогнозируют прямого влияния тарифов на газ для промышленности на общую инфляцию в Украине, однако они опосредованно и постепенно повлияют и на общий уровень цен на товары и услуги.

Повышение цен на железнодорожные перевозки

В апреле планируют повысить стоимость билетов на поезда на 12%, еще на столько же — в октябре.

«Укрзализныця» объясняет подорожание общим ростом цен. При этом компания обещает улучшить качество пассажирских перевозок, модернизировать и закупить новые вагоны.

Наказание за некачественную продукцию

С 4 апреля более жесткими станут санкции в отношении недобросовестных производителей пищевых продуктов.

Ранее проверки производителей проводили один раз в два — пять лет. Согласно новому законодательству такой контроль станет ориентированными на риски и будет проводиться в зависимости от необходимости.

За нарушение закона предусмотрены санкции. В правительстве сообщили, что сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривен.

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