|Апрель — месяц перемен для украинцев: что изменится и в какую сторону
|05.04.2018 06:38
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Выбор врача
Кампания по выбору врача стартует в апреле, при этом можно будет выбрать своего медика.
Нововведение касается врачей первичного звена: терапевтов, педиатров, семейных врачей. С медиком необходимо подписать соглашение.
Сам врач может отказать подписывать декларации, если он уже набрал максимальное количество пациентов.
При этом подписывать соглашения можно будет только с теми больницами, которые подключены к системе «Электронное здоровья».
Пенсии для военных
В апреле получат большие пенсии бывшие военные. В Кабмине обещали, что в среднем повысятся пенсии на 1500 грн. При этом суммы выплат увеличили «задним числом» — с 1 января 2018 года.
C апреля также изменится порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам.
Повышение цен на электроэнергию и RAB тарифы
Станут выше и тарифы на электроэнергию.
Оптовая рыночная цена на электроэнергию с 1 января повысилась на 9,5%, а с 1 апреля — еще на 6,1%.
Это приведет к росту стоимости водоснабжения в ряде городов на 6-17%.
С апреля Нацкомиссия вправе утверждать новые тарифы для облэнерго. Они предусматривают выделение отдельной части прибыли на модернизацию электросетей.
Эксперты соглашаются, что со временем подорожание электричества не избежать.
Взыскание задолженности по зарплате
С 1 апреля 2018 года с недобросовестных предпринимателей будут взимать задолженность за длительную невыплату зарплаты.
К такому антирейтинга вошли предприятия всех форм собственности.
Будут созданы мобильные штабы и группы, которые будут выезжать на конкретные предприятия, где есть проблемы с выплатой зарплат.
Цены на газ
Цены на газ для промышленности с 1 апреля увеличиваются на 7,4-9,8%.
Эксперты не прогнозируют прямого влияния тарифов на газ для промышленности на общую инфляцию в Украине, однако они опосредованно и постепенно повлияют и на общий уровень цен на товары и услуги.
Повышение цен на железнодорожные перевозки
В апреле планируют повысить стоимость билетов на поезда на 12%, еще на столько же — в октябре.
«Укрзализныця» объясняет подорожание общим ростом цен. При этом компания обещает улучшить качество пассажирских перевозок, модернизировать и закупить новые вагоны.
Наказание за некачественную продукцию
С 4 апреля более жесткими станут санкции в отношении недобросовестных производителей пищевых продуктов.
Ранее проверки производителей проводили один раз в два — пять лет. Согласно новому законодательству такой контроль станет ориентированными на риски и будет проводиться в зависимости от необходимости.
За нарушение закона предусмотрены санкции. В правительстве сообщили, что сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривен.
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