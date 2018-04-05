Перемирие, которое было установлено на Донбассе и нарушается террористами, может продлиться до августа.

При этом Россия видит в Украине фронт тотальной войны с Западом и не намерена уходить с оккупированных территорий, сообщил российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, передает «Апостроф», информирует svodka.net.

«Я так полагаю, что теперь можно вполне рассчитывать на несколько сравнительно спокойных месяцев. Может быть, даже до августа. Это продиктовано много чем, в том числе Чемпионатом мира по футболу в РФ», — сообщил он.

К тому же, сейчас весенняя распутица, а это не очень подходящее время для масштабных боевых действий. Скоро лето, но там будет Чемпионат мира. Поэтому вполне можно рассчитывать на несколько сравнительно спокойных месяцев. Хотя, конечно же, перестрелки или стычки никто отменять не будет», — добавил Фельгенгауэр.

При этом для изменения политики Москвы на Донбассе нет никаких оснований.

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«В Москве надеются, что в Украине государственность развалится сама по себе. На такие события, как арест Савченко и другие подобные вещи. Так что, может (по мнению представителей Кремля), и воевать не придется. При этом стратегическая задача развернуть Украину в сторону России никуда не делась», — отметил эксперт.

По словам Фельгенгауэра, Украина для РФ – это часть тотальной мировой войны, которая пока ведется в основном не военными средствами, но и военными может тоже.

«Понятно, что в этих условиях нельзя «отдавать» Украину Америке – это смерти подобно. А способы противостояния – об этом говорил начальник российского генштаба – политические, экономические и другие. Это тотальная война, а Украина является ее фронтом», — добавил он.

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