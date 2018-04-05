Французское “Монако” защитника сборной Украины Сергея Гладыря по сумме двух поединков пробился в полуфинал Лиги чемпионов ФИБА, передает со ссылкой на сайт соревнований.

В матче 1/4 финала “монегаски” уступили дома турецкому “Банвиту” 74:75. В первом матче французы победили на выезде — 85:77. Так за общей преимуществом в 7 очков борьбу в турнире продолжает именно “Монако”.

В данном противостоянии наследие нашего баскетболиста за 11:15 равно 3-м очкам.

Примечательно, что соперник “монегасков” в полуфинале определится в следующем жеребьевке.

Добавим, что за четверку лучших поборются следующие пары: “Байройт” — “Людвигсбург”, “АЭК” — “Страсбур”, “Пинар Каршияка” — “Мурсия”.

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