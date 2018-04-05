Эксперты британской Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун подтвердили, что вещество, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, было именно "Новичком", заявил министр иностранных дел Борис Джонсон. Фото: ЕРА Как подчеркнул Джонсон, эксперты британской Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун подтвердили, что вещество, которым отравили Скрипаля, было именно "Новичком".По словам министра, Россия исследовала доставку нервных агентов, вероятно, для убийств, а также, как часть этой программы, произвела и хранила небольшие дозы "Новичка". 1) Porton Down identified nerve agent as military grade Novichok; 2) Russia has investigated delivering nerve agents,likely for assassination,& as part of this programme has produced and stockpiled small quantities of Novichoks; 3) Russia has motive for targeting Sergei Skripal. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 апреля 2018 г. 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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