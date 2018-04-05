За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 1 983 выезда на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает со ссылкой на оперативную справку ДСНС Украины в сутки.

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 983 выезда. В результате принятых мер спасено 6 человек, 80 зданий и 8 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.

Как сообщал за минувшие сутки спасатели совершили 1928 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.

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