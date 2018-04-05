Чистый четверг: народные приметы и традиции Сегодня, 5 апреля,
отмечается Чистый четверг. Этот день считается одним из важных в
Страстной неделе.
Традиционно он отмечается за три дня до Пасхи, которая в 2018
году припадает на 8 апреля.
Сайт «Сегодня» выяснил, какие существуют народные приметы на
Чистый четверг.
- Если трижды пересчитать все деньги в доме, в семье будет
господствовать достаток и благополучие.
- Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг к теплому остатку
весны, дождливый день предрекает холода и сырость до лета.
- Если хотите весь год быть здоровыми – искупайтесь до восхода
солнца.
- Всем в семье нужно взять по горстке соли и ссыпать в один
пакет. Эту соль хранят и лечат ее родных и близких.
- Если убраться в Чистый четверг, что можно отыскать то, что
давно искали. Если же оставить дом неубранным – ничего хорошего от
будущего года не ждите.
- В этот день нельзя давать что-либо взаймы, ведь вместе с этим
отдается счастье и достаток.
- Если в Чистый четверг первой встретили старушку – это к
неудаче, а если мужчину или собаку – к счастью и благополучию.
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