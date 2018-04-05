Чистый четверг: народные приметы и традиции Сегодня, 5 апреля, отмечается Чистый четверг. Этот день считается одним из важных в Страстной неделе. Традиционно он отмечается за три дня до Пасхи, которая в 2018 году припадает на 8 апреля. Сайт «Сегодня» выяснил, какие существуют народные приметы на Чистый четверг. Если трижды пересчитать все деньги в доме, в семье будет господствовать достаток и благополучие.

Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг к теплому остатку весны, дождливый день предрекает холода и сырость до лета.

Если хотите весь год быть здоровыми – искупайтесь до восхода солнца.

Всем в семье нужно взять по горстке соли и ссыпать в один пакет. Эту соль хранят и лечат ее родных и близких.

Если убраться в Чистый четверг, что можно отыскать то, что давно искали. Если же оставить дом неубранным – ничего хорошего от будущего года не ждите.

В этот день нельзя давать что-либо взаймы, ведь вместе с этим отдается счастье и достаток.

Если в Чистый четверг первой встретили старушку – это к неудаче, а если мужчину или собаку – к счастью и благополучию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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