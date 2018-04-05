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Чистый четверг: народные приметы и традиции
05.04.2018 06:54
Чистый четверг: народные приметы и традиции Сегодня, 5 апреля, отмечается Чистый четверг. Этот день считается одним из важных в Страстной неделе.

Традиционно он отмечается за три дня до Пасхи, которая в 2018 году припадает на 8 апреля.

Сайт «Сегодня» выяснил, какие существуют народные приметы на Чистый четверг.

  • Если трижды пересчитать все деньги в доме, в семье будет господствовать достаток и благополучие.
  • Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг к теплому остатку весны, дождливый день предрекает холода и сырость до лета.
  • Если хотите весь год быть здоровыми – искупайтесь до восхода солнца.
  • Всем в семье нужно взять по горстке соли и ссыпать в один пакет. Эту соль хранят и лечат ее родных и близких.
  • Если убраться в Чистый четверг, что можно отыскать то, что давно искали. Если же оставить дом неубранным – ничего хорошего от будущего года не ждите.
  • В этот день нельзя давать что-либо взаймы, ведь вместе с этим отдается счастье и достаток.
  • Если в Чистый четверг первой встретили старушку – это к неудаче, а если мужчину или собаку – к счастью и благополучию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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