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Осина талія: схудла Ксенія Собчак здивувала виглядом у бікіні (ФОТО)
05.04.2018 06:55
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Після програшу на виборах президента РФ, світська левиця та телеведуча Ксенія Собчак разом з чоловіком, актором Максимом Віторганом та сином Платоном вирушила на відпочинок до Таїланду.

У своєму Інстаграмі зірка поділилася кількома світлинами з вікенду, зокрема й показала по-справжньому родинне фото, на якому у відвертому бікіні тримає на руках Платона, а поруч її обіймає Максим.

Шанувальники поспішили відмітити: схоже, що передвиборча гонка повпливала на фігуру Ксенії краще, ніж спортзали та дієти, адже виглядає вона неймовірно!

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