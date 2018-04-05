|Осина талія: схудла Ксенія Собчак здивувала виглядом у бікіні (ФОТО)
|05.04.2018 06:55
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Після програшу на виборах президента РФ, світська левиця та телеведуча Ксенія Собчак разом з чоловіком, актором Максимом Віторганом та сином Платоном вирушила на відпочинок до Таїланду.
У своєму Інстаграмі зірка поділилася кількома світлинами з вікенду, зокрема й показала по-справжньому родинне фото, на якому у відвертому бікіні тримає на руках Платона, а поруч її обіймає Максим.
Шанувальники поспішили відмітити: схоже, що передвиборча гонка повпливала на фігуру Ксенії краще, ніж спортзали та дієти, адже виглядає вона неймовірно!
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