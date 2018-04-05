Печерским райсудом Киева предоставлено согласие на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-заместителя начальника Главного управления — начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в городе Киеве Петра Федчук. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает

“В среду, 4 апреля 2018 года, Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователей Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя начальника Главного управления — начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве П. Федчука в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам между митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части города Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в ​​г. Киеве”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, производство в отношении Федчук открыто по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12, ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании решения суда уже осуществляется в отношении других бывших чиновников (членов организованной преступной группы) — президента Украины В. Януковича, Председателя Службы безопасности Украины А. Якименко, его первого заместителя В. Тоцкого и бывшего заместителя министра внутренних дел Украины В. Ратушняка.

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