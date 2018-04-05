Агрессия России в Украине превратилась в всемирную гибридную войну, - Ельченко - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Агрессия России в Украине превратилась в всемирную гибридную войну, - Ельченко
05.04.2018 07:02
Планы Путина о разрушении однополярного мира, озвученные им в 2007 году, переросли в агрессию РФ против Грузии, набег на Украину и в конечном итоге в гибридную войну мирового масштаба.
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Теги:
политические новости
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