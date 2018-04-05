По словам представителя мессенджера, сообщение блокируется, если оно противоречит принципам компании, передает Bloomberg.

Facebook Messenger использует те же инструменты для предотвращения образ, как и социальная сеть в целом. Весь контент должен отвечать одинаковым «стандартам сообщества», отметили в компании. В рекламных целях данные не используют.

«Например, в мессенджере, когда вы отправляете фотографию, наши автоматические системы сканируют ее с помощью технологии сопоставления фотографий. Это делается для того, чтобы определить, присутствуют ли на фотографии дети», — отметил представитель Facebook Messenger. Он также добавил, что компания проверяет фотографии на наличие вирусов.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира