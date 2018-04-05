Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока-2».

Пресс-служба Белого дома передает, что президент сделал заявление во время встречи с литовской коллегой Далей Грибаускайте 3 апреля, передает «Радио Свобода», информирует svodka.net.

«НАТО получило миллиарды долларов из-за меня, потому что я сказал многим странам: «Вы несправедливы, вы не платите». Правильно ли это? Много стран не платили. И сейчас Германия платит 1 процент ВВП, и они даже не платят полный 1 процент. Германия заводит трубопровод в Россию, она планирует заплатить России миллиарды долларов за энергию. И я говорю: «Что происходит?» – сказал Трамп.

Он добавил, что подобная ситуация является «неправильной».

Напомним: 5 марта спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что новый газопровод через Балтийское море в обход Украины «является исключительно коммерческим проектом», однако добавил, что «в интересах Германии и Европы, чтобы Украина продолжила играть роль в транзите российского газа».

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