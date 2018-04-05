|Экс-министр юстиции стал депутатом Рады
|05.04.2018 07:12
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Романа Зварича депутатом Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.
«Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварича Романа», – говорится в сообщении.
Отмечается, что данное решение было принято в среду.
Роман Зварич – беспартийный, прежний министр юстиции Украины (февраль – сентябрь 2005 года, август – октябрь 2006 года), народный депутат нескольких созывов от Народного руха и «Нашей Украины».
Напомним, Зварич проходит в Раду от «Блока Петра Порошенко» (№82) вместо Валерия Пацкана, избранного главой Счетной палаты.
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