Следствие по делу активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве правоохранителей во время Революции достоинства в феврале 2014 года, считает, что он стрелял в сотрудников спецподразделения МВД" Беркут" с целью сорвать перемирие. Об этом сообщил один из адвокатов семей Небесной сотни Виталий Тытич со ссылкой на материалы уголовного производства.

Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля, и в тот же день был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили.

Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

"По мнению следствия, Бубенчик, установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, осуществил намеренные, противоправные деяния, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости", – написал Тытич в Facebook.

По словам адвоката, материалы производства свидетельствуют, что Бубенчик понимал – его действия могут привести к эскалации противостояния, то есть к применению оружия в отношении участников протестных акций.

Напомним, Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года в интервью СМИ, однако позже опроверг свои же заявления. Многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика.

По мнению юриста, директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, приближение президентских выборов заставляет чиновников все больше вспоминать законы.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской, комментируя дело Бубенчика заявил, что закон от 21 февраля 2014 года о недопущении преследования и наказания за преступления, совершенные майдановцами, является ничтожным, поскольку противоречит Уголовному процессуальному кодексу.

Удивительное свойство приближающихся президентских выборов заставлять чиновников все больше вспоминать законы.

Так может дойти и до того, что ГПУ заявит Банковой, что ГПУ — независимый от Банковой правоохранительный орган", — написала Дьяченко в социальной сети.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира