Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать пасхальное перемирие и за минувшие сутки совершили 39 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.

Об этом 5 апреля сообщает пресс-центр штаба АТО, информирует svodka.net.

«На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники шахты «Бутовка». Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки. Также гранатометы враг применил в районе Водяного и Марьинки, вооружение БМП — близко Гнутово, крупнокалиберные пулеметы — неподалеку Опытного и Гнутово, а снайперское и стрелковое оружие — по защитникам Широкино и Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся близко Павлополь, Гнутово и Невельского», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что на луганском направлении неспокойно было в районе Станицы Луганской и станции Донец. Там боевики вели огонь из стрелкового оружия.

В ходе обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

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