Выводы Организации по запрещению химического оружия по инциденту с
отравлением в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля
направят в Лондон, заявил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджу. ОЗХО
проводит техническую экспертизу по инциденту с отравлением Скрипаля
Фото: ЕРА Выводы направят в Лондон.Власти Британии заявляли, что
хотят предоставить отчет ОЗХО и другим странам.4 марта 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в
британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер
Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы,
сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю
Макрону, что агент производился в России.После этого около 30
стран мира решили депортировать российских дипломатов.
Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией
специальная сессия Организации по запрещению химического оружия,
посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию
сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского
правительства.
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