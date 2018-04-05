Выводы Организации по запрещению химического оружия по инциденту с отравлением в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля направят в Лондон, заявил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджу. ОЗХО проводит техническую экспертизу по инциденту с отравлением Скрипаля Фото: ЕРА Выводы направят в Лондон.Власти Британии заявляли, что хотят предоставить отчет ОЗХО и другим странам.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией специальная сессия Организации по запрещению химического оружия, посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского правительства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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