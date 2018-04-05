Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует передачу США патрульных катеров Island Украине в начале мая, — сообщил он во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины.

«Министерство обороны проходит внутригосударственные процедуры завершения и согласования проекта контракта, который мы получили от американской стороны. Предварительно запланировано, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов United States Coast Guard из береговой охраны США для окончательной детализации и, я надеюсь, подписаниz указанного контракта», — сказал президент, информирует svodka.net.

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Порошенко подчеркнул, что, по предварительным условиям, предусмотрена бесплатная передача указанных катеров, хотя подготовка, дооборудование, транспортировка будет осуществляться за средства украинского бюджета.

«Там сумма будет предварительно более 10 млн долларов. Но одновременно хочу проинформировать, что с самого начала было принято решение о целесообразности заключения указанного контракта. Несколько недель назад отобрана группа из 36 военных моряков, которые успешно сдают экзамены и в ближайшее время поедут на обучение в Балтимор, США», — рассказал президент Украины.

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