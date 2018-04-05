В Одесской области произошла трагедия - погиб работник "Болград" Измаильского пограничного отряда.

Мужчина попал под поезд во время мониторинга линии государственной границы, сообщает .

Погибший был участковым инспектором отдела пограничной службы. Вероятно он не услышал и не увидел поезд, который его сбил. О трагедии сразу сообщили соответствующие органы, сейчас на месте работает следственная группа Национальной полиции и военная прокуратура,передает со ссылкой на .

"Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался", - написали в ведомстве.

В пограничном отряде проведут расследование, чтобы установить обстоятельства и все детали трагического инцидента.

Российские наемники использовали запрещенное лазерное оружие специального назначения против украинского пограничника. Военный получил серьезные поражения глаза, его доставили в больницу.

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