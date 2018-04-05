Погода, Новости, загрузка...
Киевский зоопарк открывает новый сезон с новыми ценами
05.04.2018 07:26
Киевский зоопарк открывает новый сезон с новыми ценами Теперь за одного взрослого придется заплатить 70 гривен.

С четверга, 5 апреля, Киевский зоопарк начинает работать в летнем режиме.

Об этом сообщают в пресс-службе зоопарка.

Работа центральных билетных касс Киевского зоопарка:

  • Вторник – воскресенье: с 9:00 до 18:00.
  • Понедельник: с 12:00 до 18:00.

Отметим, что стоимость входных билетов повысилась. Теперь она составляет:

  • 70 грн. – для взрослых посетителей;
  • 60 грн. – для владельцев «Карточки киевлянина»;
  • 50 грн. – для студентов дневного обучения;
  • 45 грн. – для льготных категорий посетителей:

детей с 5 до 16 лет;
пенсионеров;
военнослужащих срочной службы;
участников Великой Отечественной войны;
участников боевых действий;
инвалидов I и II группы;
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I категории.

Каждую первую среду месяца вход для многодетных семей составляет 10 грн. с человека.

Бесплатно:

  • дети до 5 лет;
  • дети-инвалиды с детства (до 16 лет);
  • дети-сироты (до 16 лет).

Абонементы для посещения столичного зоопарка:

Для взрослых:

  • 10 посещений – 450 грн.
  • 20 посещений – 900 грн.

Для детей

  • 10 – 225 грн.
  • 20 посещений – 450 грн.

Для тех, кто приобретает билеты онлайн, их стоимость не меняется (60 грн для взрослых и 40 грн для детей и льготных категорий граждан).

Источник

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить