Киевский зоопарк открывает новый сезон с новыми ценами Теперь за одного взрослого придется заплатить 70 гривен. С четверга, 5 апреля, Киевский зоопарк начинает работать в летнем режиме. Об этом сообщают в пресс-службе зоопарка. Работа центральных билетных касс Киевского зоопарка: Вторник – воскресенье: с 9:00 до 18:00.

Понедельник: с 12:00 до 18:00. Отметим, что стоимость входных билетов повысилась. Теперь она составляет: 70 грн. – для взрослых посетителей;

60 грн. – для владельцев «Карточки киевлянина»;

50 грн. – для студентов дневного обучения;

45 грн. – для льготных категорий посетителей: детей с 5 до 16 лет;

пенсионеров;

военнослужащих срочной службы;

участников Великой Отечественной войны;

участников боевых действий;

инвалидов I и II группы;

участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I категории. Каждую первую среду месяца вход для многодетных семей составляет 10 грн. с человека. Бесплатно: дети до 5 лет;

дети-инвалиды с детства (до 16 лет);

дети-сироты (до 16 лет). Абонементы для посещения столичного зоопарка: Для взрослых: 10 посещений – 450 грн.

20 посещений – 900 грн. Для детей 10 – 225 грн.

20 посещений – 450 грн. Для тех, кто приобретает билеты онлайн, их стоимость не меняется (60 грн для взрослых и 40 грн для детей и льготных категорий граждан). Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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