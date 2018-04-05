Киевский зоопарк открывает новый сезон с новыми ценами Теперь за
одного взрослого придется заплатить 70 гривен.
С четверга, 5 апреля, Киевский зоопарк начинает работать в
летнем режиме.
Об этом сообщают в пресс-службе зоопарка.
Работа центральных билетных касс Киевского зоопарка:
- Вторник – воскресенье: с 9:00 до 18:00.
- Понедельник: с 12:00 до 18:00.
Отметим, что стоимость входных билетов повысилась. Теперь она
составляет:
- 70 грн. – для взрослых посетителей;
- 60 грн. – для владельцев «Карточки киевлянина»;
- 50 грн. – для студентов дневного обучения;
- 45 грн. – для льготных категорий посетителей:
детей с 5 до 16 лет;
пенсионеров;
военнослужащих срочной службы;
участников Великой Отечественной войны;
участников боевых действий;
инвалидов I и II группы;
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I категории.
Каждую первую среду месяца вход для многодетных семей составляет
10 грн. с человека.
Бесплатно:
- дети до 5 лет;
- дети-инвалиды с детства (до 16 лет);
- дети-сироты (до 16 лет).
Абонементы для посещения столичного зоопарка:
Для взрослых:
- 10 посещений – 450 грн.
- 20 посещений – 900 грн.
Для детей
- 10 – 225 грн.
- 20 посещений – 450 грн.
Для тех, кто приобретает билеты онлайн, их стоимость не меняется
(60 грн для взрослых и 40 грн для детей и льготных категорий
граждан).
Источник
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