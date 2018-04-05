Пенсионная реформа принесла повышение пенсионного возраста и убрала возможность досрочного выхода на пенсию. Об этом рассказал народный депутат Вадим Рабинович в эфире политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

"Пенсионная реформа очень органично ложиться в другие реформы, а я думаю, что они пошли путем уничтожения тех людей, которые сегодня, как они считают, не приносят им пользу.

Это убийственно для государства.

Скажите мне, как вы своим детям, внукам объясните, что надо работать на страну, если они увидят, что человек, честно проработавший в стране, не может себя прокормить?

Ну как их заставить тогда честно работать?", - сказал народный депутат.

"Эта реформа (пенсионная - ред.), которую они сделали, принесла следующие вещи: скрытое повышение пенсионного возраста - раз, убран льготный стаж для всех видов, которые даже работали в трудных условиях, они урезали возможности досрочного выхода на пенсию.

Зато в этой пенсионной реформе выписаны два великолепных пункта - для менеджеров госкомпаний и прокуроров.

А НБУ вообще целым пунктом записали, что НБУ, который вместе с Гонтаревой обворовывает страну уже сколько лет, само устанавливает пенсии себе.

Это значит, что в стране выращивается маленький клан царей, которые будут править холопами. И они хотят, чтобы эти "холопы" жили недолго, до пенсии уезжали или умирали. Пенсионная реформа - это уничтожение украинских пенсионеров", - заявил Рабинович.

Одной из главных проблем пенсионной реформы является повышение пенсионного возраста для женщин. Об этом сообщила также народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Донец в эфире политического ток-шоу "Украинский формат".

"Одна из основных проблем пенсионной реформы – это повышение пенсионного возраста для женщин. Женщина рожает в Украине в среднем в период от 24 до 28 лет. Таким образом, если в 25 родила мама и в 25 родила дочь, то это уже 50. Так, исчезает "институт бабушек".

Выйти на работу женщина должна через 2,5 месяца после родов, именно этот период оплачивается, потому что последующее время до трех лет не оплачивается.

Ясель на 2,5 месяца в Киеве нет ни одних, даже на пять месяцев нет, с года есть детские садики.

У нас хорошо был развит "институт бабушек", этим пользовалась каждая семья. На сегодняшний момент мы просто его аннулировали", - рассказала Донец.

При этом она указала, что любая женщина в Украине получает пенсию меньше, чем мужчина.

"Кроме того, любая женщина в Украине получает пенсию меньше, чем мужчина. Потому что ей приходится быть с ребенком хотя бы до года, полтора.

За это время мужчина рос по карьерной лестнице и получал заработную плату, а женщина нет. Поэтому муж и жена, выходя на пенсию, получают разные выплаты", - добавила нардеп.

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