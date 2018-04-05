Британские ученые проанализировали данные, полученные в результате спутниковых наблюдений, и назвали истинную причину, которая приводит к разрушению древних ледников в Антарктике.

Результаты своих исследований эксперты опубликовали в Nature Geoscience, передает со ссылкой на .

По заключению ученых, разрушения массивов льда происходит из-за потоков теплой океанской воды, которые подмывают ледники. Данные со спутников показали, что таяние происходит со скоростью 25 метров в год.

Ежегодно теплые океанские течения уничтожают 200 квадратных километров придонных частей ледников. Такой вывод сделали ученые после того, как проанализировали данные за 2010 - 2016 года. Этот процесс приводит к повышению уровня воды в океане, уже к XXI в. уровень моря из-за таяния ледника Тоттен может подняться на 3 м. В будущем это грозит человечеству катастрофой.

Если на планете растают все ледники, карта мира кардинально изменится, ученые показали к чему может привести этот процесс.

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