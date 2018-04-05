Попытка прорыва границы Украины, аналогичная совершенному в сентябре 2017 года Михаилом Саакашвили, может привести к человеческим жертвам.

«Думаю, в следующий раз при подобной попытке трупы будут. Но в той ситуации я принял такое решение — не допустить крови», — заявил в интервью «ЛигаБизнесИнформ» министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

На вопрос, почему органы правопорядка позволили Саакашвили прорвать польско-украинскую границу, Аваков ответил: «Был выбор: либо кровавое столкновение, либо то, что случилось. Пограничники мне звонили и спрашивали: «Нам открывать огонь?» Я отвечал: «Вы что, идиоты? Нет, конечно!» И вот давайте решим: это я позволил нескольким проходимцам публично нарушить границу Украины или надо было, чтобы там было 15 трупов?»

Министр добавил, что «Саакашвили — это человек, который готов ради собственной красивой политической позы использовать все, что угодно».

«Мне такого рода политики противны», — подчеркнул Аваков.

«Я не думаю, что поступок Саакашвили принес ему счастье и успех. Мы прошли беспрецедентное количество судов на пути выдворения из страны этого человека как нарушившего границу. И судебная процедура прошла безукоризненно», — добавил министр.

Саакашвили был депортирован 12 февраля. Его обвинили в связях с российскими спецслужбами с целью дестабилизации в стране.

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