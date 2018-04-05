Полиция Паттайи приняла заявление от пострадавших, которые обвиняют Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще 8 человек, арестованных за проведение нелегального секс-тренинга, в изнасиловании и организации проституции.

Такое заявление было подано в полицию 1 апреля.

«Как я понял, основные обвинения в заявлении выдвинутые против одного из арестованных за секс-тренинг, а остальные обвиняют как сообщников. Сейчас, вероятно, будет расследование по этому заявлению. Поскольку оно будет относительно остальных восьми человек, это означает, что депортировать их невозможно, пока в их отношении является такое заявление, а тем более если за этим заявлением заведут уголовное дело», — рассказал собеседник агентства «РИА Новости«.

Кто именно является основным обвиняемым, не сообщается. Также одного из арестованных, которого должны были депортировать 5 марта, иммиграционная полиция передала уголовному.

Суд назначен на 17 апреля.

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