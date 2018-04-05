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Трамп хочет вывести американские войска из Сирии в ближайшие шесть месяцев - СМИ
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05.04.2018 07:35
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Госдепартамент США, Пентагон и ЦРУ не разделяют желание президента
США Дональда Трампа в ближайшее время вывести американский военный
контингент из Сирии, сообщает агентство Associated Press. Трамп
хочет вывести войска США из Сирии Фото: ЕРА Как сообщает агентство
Associated Press со ссылкой на официальные лица, соответствующий
сигнал Трамп послал своим советникам. По словам собеседников
агентства, на совещании с советниками по национальной безопасности
3 апреля "президент дал понять, что его терпение иссякает".АР
отмечает, что намерения Трампа в ближайшее время вывести военный
контингент США из Сирии беспокоят Пентагон, Госдепартамент США, и
ЦРУ.3 апреля Трамп объявил, что в скором времени примет
решение о выводе войск США из Сирии, но не уточнил сроков.По данным
газеты The New York Times, в Сирии находятся около 2 тыс.
американских военных.Война в Сирии продолжается с
2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского
государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала
коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту
в Сирии присоединилась Россия, в августе
2016-го – Турция. В декабре 2017
года представитель министерства обороны США Эрик Пэхон
отмечал, что в Сирии осталось около 3 тыс.
боевиков "Исламского государства".В феврале 2018 года
глава ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри
Харриган сообщал, что международная коалиция освободила в
Сирии и Ираке более 7,7 млн человек и 98% территории, которую
ранее контролировал ИГИЛ.
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