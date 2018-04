Госдепартамент США, Пентагон и ЦРУ не разделяют желание президента США Дональда Трампа в ближайшее время вывести американский военный контингент из Сирии, сообщает агентство Associated Press. Трамп хочет вывести войска США из Сирии Фото: ЕРА Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на официальные лица, соответствующий сигнал Трамп послал своим советникам. По словам собеседников агентства, на совещании с советниками по национальной безопасности 3 апреля "президент дал понять, что его терпение иссякает".АР отмечает, что намерения Трампа в ближайшее время вывести военный контингент США из Сирии беспокоят Пентагон, Госдепартамент США, и ЦРУ.3 апреля Трамп объявил, что в скором времени примет решение о выводе войск США из Сирии, но не уточнил сроков.По данным газеты The New York Times, в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция. В декабре 2017 года представитель министерства обороны США Эрик Пэхон отмечал, что в Сирии осталось около 3 тыс. боевиков "Исламского государства".В феврале 2018 года глава ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри Харриган сообщал, что международная коалиция освободила в Сирии и Ираке более 7,7 млн человек и 98% территории, которую ранее контролировал ИГИЛ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



