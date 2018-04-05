Полузащитник "Шахтера" Бернард попал в сферу интересов "Милана" и может уже летом перебраться в Серию А.

"Милан" проявляет предметный интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера",передает со ссылкой на .

Бернард может переехать на "Сан Сиро" в качестве свободного агента, так как в конце этого сезона у него заканчивается договор с "горняками".

Бернард стремится сменить место работы, поскольку его не устраивает низкий уровень чемпионата Украины: "Последние годы в" Шахтере "были непростыми. Из-за травмы плеча решил отправиться на операцию, ведь тяжело переносил нагрузки. Приходилось играть через боль. Хочу быстро восстановиться, но нужно время . Думаю, мне нужны почти четыре месяца. Когда закончится договор с "Шахтером", хочу уйти в другой клуб".

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