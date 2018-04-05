Предположительно, о запретительных мерах против «близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов» будет объявлено уже в четверг, 5 апреля.

Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Предположительно, о запретительных мерах против «близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов» будет объявлено уже в четверг, 5 апреля. Белый дом и Минфин США отказались от комментариев.

Ранее 5 апреля сообщалось, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» допросила минимум двух российских олигархов — им задавали вопросы о возможном финансировании предвыборной кампании Дональда Трампа. Имена бизнесменов не раскрываются.

В конце января Министерство финансов США представило американскому Конгрессу «кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список вошли 210 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира