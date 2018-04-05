Трамп установил Нацгвардию на границе с Мексикой Предотвращение
проникновения в США нелегальных иммигрантов с территории Мексики
было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Фото:
АРВойска Нацгвардии СШАПрезидент США Дональд Трамп подписал
меморандум, в котором распорядился направить Национальную гвардию
для охраны границы с Мексикой. Документ опубликовал Белый дом.В
меморандуме говорится, что министр обороны должен помочь МВД в
охране южной границы для предотвращения «потока смертельных
наркотиков и другой контрабанды, бандитов и других преступников, а
также нелегалов в нашу страну».«Министр обороны должен потребовать
использование личного состава Национальной гвардии в выполнении
этой миссии», – отмечается в документе.Источник
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