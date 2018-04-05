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Трамп установил Нацгвардию на границе с Мексикой
05.04.2018 07:42
Трамп установил Нацгвардию на границе с Мексикой Предотвращение проникновения в США нелегальных иммигрантов с территории Мексики было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Фото: АРВойска Нацгвардии СШАПрезидент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором распорядился направить Национальную гвардию для охраны границы с Мексикой. Документ опубликовал Белый дом.В меморандуме говорится, что министр обороны должен помочь МВД в охране южной границы для предотвращения «потока смертельных наркотиков и другой контрабанды, бандитов и других преступников, а также нелегалов в нашу страну».«Министр обороны должен потребовать использование личного состава Национальной гвардии в выполнении этой миссии», – отмечается в документе.Источник

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