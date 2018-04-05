Соединенные Штаты Америки собираются ввести новые ограничительные меры в отношении российских олигархов в соответствии с законом, который направлен против вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает Reuters .

"Соответственное решение может повлиять на людей, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, оно отражает желание США привлечь Россию за возможное вмешательство в выборы, которое Москва отрицает", - говорится в сообщении.

О санкциях сообщили два источника, отметив, что о них объявят уже в четверг, 5 апреля.

"Они продолжат решение от 15 марта, когда США ввели санкции против 19 человек и пяти структур, в том числе российских разведывательных служб, которых обвиняют в кибератаках, продолжающиеся не менее двух лет", - добавили в издании.

В то же время Вашингтон пока не прокомментировал вопрос о введении санкций на этой неделе.

Как сообщал svodka.net ранее, владельца футбольного клуба Греции ПАОК, бизнесмена российского происхождения Ивана Саввиди отстранили от посещения футбольных матчей на три года по причине инцидента с оружием, который случился во время игры команды против АЕКа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира