В четверг в Киеве ожидается погода без осадков, температура воздуха будет достигать 17 градусов тепла. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Завтра в Киеве без осадков", - сообщили синоптики.

Температура ночью будет колебаться в пределах 5-7 градусов с отметкой "плюс", днем ​​- 15-17 градусов тепла.

Напомним, 5 апреля в Украине осадков не ожидается".

Как сообщал нынешний март в Киеве стал самым холодным с начала 21-го века.

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