|Сегодня в Киеве ожидается до 17 градусов тепла
|05.04.2018 07:47
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В четверг в Киеве ожидается погода без осадков, температура воздуха будет достигать 17 градусов тепла. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Завтра в Киеве без осадков", - сообщили синоптики.
Температура ночью будет колебаться в пределах 5-7 градусов с отметкой "плюс", днем - 15-17 градусов тепла.
Напомним, 5 апреля в Украине осадков не ожидается".
Как сообщал нынешний март в Киеве стал самым холодным с начала 21-го века.
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