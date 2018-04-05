Во время заграничных поездок членам королевской семьи Великобритании запрещено употреблять в пищу целый ряд продуктов, которые могут привести к отравлению. Соответствующий список был составлен диетологами, чтобы уберечь родственников королевы от неприятных последствий.

Так, в главную группу риска входят все виды моллюсков, таких как устрицы или мидии, употребление которых в сыром виде, по мнению экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний, наиболее опасно из-за содержания вредоносного вибриона, обитающего в прибрежных водах.

Следующим продуктом в «черном списке» стало сырое мясо и стейки слабой прожарки, где также сохраняются противопоказанные человеку микроорганизмы.

Кроме того, королевскому семейству запретили пить водопроводную воду, даже если это разрешено в стране пребывания.

Стоит напомнить о запретах, которым приходится следовать членам британской королевской семьи. В частности, им запрещено голосовать и публично высказываться на политические темы. Также нельзя заниматься политической деятельностью. Кроме того, членам семьи запрещено покидать дом без охраны, а этикет и дресс-код следует соблюдать неукоснительно.

Интересно, что на будущей свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл все женщины, приглашенные на торжество, обязаны быть в шляпках. Невесте запрещено бросать подружкам букет – цветы она оставит на могиле Неизвестного солдата.

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