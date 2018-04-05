Аннексированный Крым является огромной проблемой для России и она скоро проявится в куда более серьезной форме.

Такое мнение в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» высказал профессор Высшей школы экономики, член совета при президенте РФ Владимире Путине по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский, информирует svodka.net.

По его словам, последствия аннексии Крыма будут тянуться долго.

«Я надеюсь, что без горячей войны, но с серьезными последствиями для простых людей, потому что нам вот эта конфронтация, эта холодная война точно не нужна. Мы от нее проигрываем…» — заверил он.

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