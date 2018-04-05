США уверены, что Китай пойдет на уступки в вопросах пошлин на американские товары

США считают, что планируемое повышение пошлин на импорт китайских товаров может и не вступить в силу при условии, что Китай пойдет на уступки и выполнит предъявляемые ему требования, заявил Ларри Кудлоу - ведущий экономический советник президента Дональда Трампа.

"Да, это вероятно, это часть процесса", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о том, может ли власть отменить экономические меры в отношении Китая.

Он назвал объявленные обеими странами угрозы о взаимном повышении ввозных пошлин "начальными предложениями".

"Думаю, мы придем к соглашению, считаю, что Китай отступит и мы продолжим игру", - отметил Л.Кудлоу.

Ранее Пекин уже ввел пошлины на ряд американских товаров в размере от 15 до 25%, США в соответствии с подписанным Д.Трампом меморандумом "О борьбе с экономической агрессией Китая" намерены ввести пошлины против китайского импорта.

Посол КНР в США Цуй Тянькай после обсуждения с исполняющим обязанности госсекретаря США Джоном Салливаном двухсторонних экономических проблем сказал журналистам: "Мы по-прежнему отдаем предпочтение переговорам, но танго танцуют вдвоем. Посмотрим, что сделают США".