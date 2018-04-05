Международный комитет Красного Креста отправил во временно неподконтрольные правительству районы Донецкой области очередные 100 тонн помощи, между которой и медицинские препараты. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 9 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Как отмечается, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медицинские препараты, обогревательные пункты, гигиенические наборы, песок для фильтрации теплицы и теплицы общим весом около 100 тонн.

Как сообщал в конце марта Красный Крест отправил в ОРДЛО почти три тонны медикаментов.

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