Королева Елизавета II поручила герцогине Сассекской Меган Маркл стать одной из глав "Программы молодых лидеров королевы" при Букингемском дворце, сообщает Корреспондент .

По данным источника, программа была основана самой королевой еще пять лет назад. Она направлена на привлечение молодых людей, которые "ведут активную пропаганду развития психического здоровья, выступая также против насилия в отношении женщин и других жизненно важных актов героизма".

Стоит отметить, что принц Гарри примкнул к данному проекту с самого его основания. Теперь же очередь подошла и к его супруге - герцогине Сассекской.

Меган будет принимать участие в проекте вместо самой королевы.

"Мне очень понравилось встречаться с разными молодыми людьми за последние четыре года и их страсть и понимание всегда настраивают меня оптимистично относительно будущего. Молодые лидеры королевы имеют невероятное влияние в своих странах, так как они приняли совсем другое мышление", - подчеркнула Меган.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в неподобающий наряде.

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