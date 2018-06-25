|Королева Елизавета II поручила Меган Маркл важную работу
|25.06.2018 11:39
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Королева Елизавета II поручила герцогине Сассекской Меган Маркл стать одной из глав "Программы молодых лидеров королевы" при Букингемском дворце, сообщает Корреспондент.
По данным источника, программа была основана самой королевой еще пять лет назад. Она направлена на привлечение молодых людей, которые "ведут активную пропаганду развития психического здоровья, выступая также против насилия в отношении женщин и других жизненно важных актов героизма".
Стоит отметить, что принц Гарри примкнул к данному проекту с самого его основания. Теперь же очередь подошла и к его супруге - герцогине Сассекской.
Меган будет принимать участие в проекте вместо самой королевы.
"Мне очень понравилось встречаться с разными молодыми людьми за последние четыре года и их страсть и понимание всегда настраивают меня оптимистично относительно будущего. Молодые лидеры королевы имеют невероятное влияние в своих странах, так как они приняли совсем другое мышление", - подчеркнула Меган.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в неподобающий наряде.
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