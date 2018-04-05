|"Королева ночі" Оля Полякова похизувалась ногами у міні-сукні (ФОТО)
|05.04.2018 07:58
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Відома співачка Оля Полякова, яка нещодавно випустила кліп "Мама", знявшись у ньому з мамою та двома доньками - Машею і Алісою, здивувала шанувальників неймовірно яскравим образом на першоквітневому концерті "Вечір прем'єр з Катею Осадчею".
Для виходу на сцену та червону доріжку зірка обрала вишневу міні-сукню з блискітками, продемонструвавши неймовірно струнку фігуру та довгі ноги.
"Дівчата, якщо щось в житті пішло не так - вирушайте в клуб і будьте королевами ночі", - заявила зірка.
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