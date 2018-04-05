Нынешний глава государства не сможет победить на следующих президентских выборах.

Такое убеждение высказал народный депутат от "Народного фронта" Игорь Гузь,передает со ссылкой на .

"Петр Алексеевич не имеет шансов переизбраться. Властная элита сегодня не единая и это один из аргументов, почему он не переизберется. У Владимира Гройсмана своя позиция и в кулуарах или на встречах с народными депутатами он ее высказывает. Она довольно самостоятельная и сомневаюсь, что он будет готов работать в избирательной кампании президента. Такие люди, как Аваков, так же не будут работать на Петра Порошенко. Это говорит о том, что за год до выборов правящая команда не единая", - аргументировал Гузь.

Он отметил, что сам не поддержит Порошенко на президентских выборах.

"Так же и в "Народном фронте" есть много людей, которые считают, что кандидатура Петра Алексеевича обсолютно не подходит. Кто [подходит] - это уже другой вопрос. Уверен, что у Гройсмана есть свое политическое будущее и он будет играть свою игру. Но это точно не эта президентская кампания. Очевидно, парламентская", - добавил нардеп.

Ранее министр внутренних дел заявил, что может быть одним из кандидатов в президенты на предстоящих выборах, но не единственным.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира