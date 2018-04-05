Человек – удивительная сущность тем, что своим разумом он может создавать фантазии, которых нет или даже не может быть в реальности. Пока не известно ни об одном живом существе, которое обладало бы такой способностью.

Причем, для генерации таких фантазий, отдельным индивидуумам нужно только лишь иметь «час и натхнення». Если сюрреалистов еще как-то можно понять, поскольку они деформируют вполне привычные предметы или сущности, то с абастракционистами уже сложнее. Там сначала надо попытаться понять, что это на самом деле, а потом – рискнуть проложить прямую линию от обычного восприятия к такому совсем необычному, и не заблудиться на этом пути. Но еще дальше, а может – в стороне, стоит небольшая когорта абсурдистов, которые проявили себя в литературе. Они плетут мир абсурда на описании человеческих отношений. Причем, если такую конструкцию разорвать на небольшие кусочки, то окажется, что они – вполне нормальные и не вызывают никаких вопросов, но собранные вместе являют собою картину, полностью оторванную от реальности. Кажется, что авторы таких произведений поставили цель создать некий мир, состоящий из привычных деталей, но связанных между собой искусственными, замысловатыми связями. В итоге и получается картина абсурда, которая не может иметь место в реальном мире, информирует svodka.net.

Но проходит время, мастера абсурда уходят в историю и нам остались лишь их бессмертные труды, например – «Процесс» Франца Кафки. Еще лет пять-шесть тому назад это произведение читалось бы как дикий и темный бред, когда главный герой просто не мог поверит, насколько глупая и тупая система находится вокруг него, что возникает аналогия с чудаком, засунувшим в пасть крокодила свою голову и уснувшим там. В конце концов, чудак остался без головы, а крокодил даже не наелся как следует.

Однако, прошло совсем немного (в историческом смысле) времени, с момента написания романа, и его основные тезисы стали проявляться в жизни огромной страны. В частности, проигрались почти все моменты романа, хотя и частями, и с разными людьми. Тем не менее, все время преследует мысль о том, что Владимир Путин, перелицовывая свою страну по образу и подобию совка, не нашел нужных книжек от Карла Маркса или Владимира Ульянова и случайно набрел на книжку Кафки, после чего решил сделать ее образом и подобием своей страны.

В целом, Путину удалось достичь своей цели. Абсурд в политике, идеологии, а теперь и экономике достигнут просто с поразительной точностью к описанному у классика. Но тут надо отметить, что на самом деле, никто еще не пытался создать государства тотального абсурда, изначально ставя такую цель. Он, нелепость, появлялся во многих случаях, но как некие штрихи, и уж точно – умышленно его никто не собирался строить. Как любят говорить в Московии, они идут своим путем, и тут спорить не с чем. Но если путь свой, то никакого опыта хождения по этому пути – не может быть, а раз так – приходится справляться с неизбежными проблемами уже налету.

Как выясняется, внутренний вздор государства постоянно входит в противоречие с законами международной политики, экономики и прочего. По этой причине шаблонной реакции на необычные вызовы – не довольно. Нужна импровизация, которой ни Путин, ни его окружение не обучены. Путин не терпит открытых диалогов, а потому за ним постоянно возят группу актеров-любителей, имитирующих массовку любого количества и качества. Вчера они были рыбаками, завтра –шахтерами, послезавтра газовиками или нефтяниками. От натуральных, живых вопросов Путина трясло еще со времен гибели АПЛ «Курск», где черти дернули его общаться со вдовами погибших, которых он назвал десятидолларовыми проститутками, сворачивающими ему кровь. Больше таких ошибок он не допускал и все было бы хорошо, если бы не события, которые невозможно утаить.

Сам Путин понимает, что в таких ситуациях надо себя вести агрессивно, дерзко и неожиданно, только вот у самого это получается не очень. На заре своего президентства он еще мог сказать с улыбкой «Она утонула», но чем дальше, тем злобнее и тупее становились ответы. Все помнят, как он пригрозил журналистам в Германии, что у него есть человек, прекрасно делающий обрезание. Из той же оперы- бабушка и дедушка, с соответствующими половыми органами. Но как не крути, Путин – посредственная и бездарная личность. Он не чувствует игры слов и прочих вещей, которые держат публику во внимании.

В этом смысле Путину очень не повезло. Со смертью Михаила Задорнова уже никто не сможет прокомментировать очередное падение самолета словами «Он – тяжелее воздуха». Думаю, что и подлодка не последняя утонула, а Задорнов и тут пояснил бы, что подлодка – тяжелее воды. А как бы смешно мог прокомментировать Задорнов недавний пожар в Кемерово?

И вот казалось бы, совершенно глупый текст, но он выносит остатки мозга россиян как дорогой шведский или немецкий пылесос. Миша легко разруливал такие ситуации. Было бы правильно, чтобы империя рухнула под смех от комментариев Задорнова, но уже не сложилось. Рушиться она будет уныло, кроваво и грустно.

В общем, мы впервые жалеем о том, что Задорнова забрали в Пекло чуть раньше, чем того бы требовала обстановка. Поэтому нам предстоит печальное зрелище, над которым уже не сможет поржать знаменитый юморист, а жаль.

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