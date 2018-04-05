Уже не первый год ученые-медики рассказывают о развитии так называемых супербактерий. Однако, если раньше это казалось далекой от США реальностью, то за последний год стало поводом для серьезного волнения. Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) бьют тревогу и заявляют о необходимости усиленного изучения методов борьбы с этой угрозой.



Анализы выявили и скрытую угрозу: примерно 11% из тех, кто проходил тест на выявление этих микроорганизмов, являются пассивными переносчиками бактерий. Фото: flickr.com/сс/wearn/

Специальная программа по тестированию и выявлению супербактерий, реализованная CDC в 2017 году, продемонстрировала пугающую тенденцию: более 2 миллионов американцев заразились ими за период в один календарный год. Эти бактерии теперь распространены практически повсеместно, и медики находят их в самых разных местах: на фермах, в канализациях, в жилых домах и, конечно же, в больницах. В США от действия супербактерий умирает как минимум 23 тыс. человек в год, а по всему миру — более 800 тыс.

Однако и это не самое страшное. Анализы выявили скрытую угрозу: примерно 11% людей, которые проходили тест на наличие этих микроорганизмов, являются пассивными переносчиками бактерий. Именно это тревожит ученых больше только. У исследуемых не были обнаружены какие-либо симптомы, и такие люди спокойно переносят «сожительство» с супербактерией, которая не проявляет в их организме привычной для нее активности. Эти носители служат для нее своеобразной транспортной системой, с помощью которой микроорганизмы захватывают новые территории и заражают других людей.

Другой особенностью этих бактерий является их способность заимствовать друг у друга различные мутации, что приводит к резкому росту устойчивости по отношению к антибиотикам. Всемирная организация здравоохранения уже заявила о том, что супербактерии являются фундаментальной угрозой человечеству, и необходимо сконцентрировать максимум усилий для борьбы с ними.

В то же время ученые не отчаиваются, а заявляют о полной готовности выйти «на тропу войны» с этой проблемой. Данный вид микроорганизмов был выявлен относительно давно, и медики уже около 10 лет следят за его развитием. Столь долгий срок наблюдений обусловлен сложностью вышеупомянутых бактерий и их «неординарными» способностями противостоять различным видам лечения. Даже в том случае, когда ученым удавалось создать относительно действенный препарат, микроорганизмы в кратчайшие сроки вырабатывали иммунитет и преодолевали возведенный барьер.



Cоблюдение правил личной гигиены и дезинфекция потенциальных бактериальных очагов по-прежнему являются эффективными методами борьбы с увеличением популяции этих микроорганизмов. Фото: flickr.com/сс/unicefecu/

Специалисты CDC разработали специальную систему экспресс-анализа, позволяющую быстро выявить супербактерии. Это дает возможность сотрудникам различных медучреждений эффективно реагировать на появление такого рода микробов и осуществлять изоляцию очага распространения. Более 500 сотрудников CDC ныне работают на территории США, осуществляя мониторинг ситуации и контроль над распространением бактерий.

На данный момент агрессивная изоляция является лучшим методом борьбы с территориальной экспансией устойчивых к антибиотикам микроорганизмов. Пока ученые доводят до ума препараты, способные нивелировать иммунитет супербактерий, основная задача медиков всей страны — не дать им распространиться до катастрофических масштабов. Кроме того, соблюдение правил личной гигиены и дезинфекция потенциальных бактериальных очагов по-прежнему являются эффективными методами борьбы с увеличением популяции этих микроорганизмов.

В 2018 году представители CDC собираются в принудительном порядке обязать персонал медучреждений более активно следить за дезинфекцией медицинских помещений. Это же касается и самих работников сферы здравоохранения. Правительство США также поддерживает CDC и обещает выделить дополнительные средства на борьбу с устойчивыми к антибиотикам бактериями. Насколько эффективными окажутся эти манипуляции и методы борьбы, покажет только время и дальнейшие медицинские исследования.

Автор: Павел Кот

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