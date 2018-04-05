Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в четверг утром выросли в цене до 68,36 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,50%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 63,67 доллара за баррель, прибавив 0,47%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

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