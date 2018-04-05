Об этом сообщает Interfax.

Так, Виктория Скрипаль выразила недоумение из-за засекреченности данных о заказе Скрипалей в местной пиццерии.

«Почему эта информация засекречена? Они что там ели какое-то блюдо, которое нельзя есть или оно запрещено в Англии? Первые признаки, когда их нашли, очень похожи на отравление рыбопродуктами», — сказала она.

Кроме того, родственнице Скрипалей невдомек, куда делись домашние животные, которые находились в доме бывшего разведчика.

«В этом доме, кроме Юлии и Сергея Викторовича, находились два кота и две морские свинки. Одного кота соседи видели выбегающим из дома. Если их травят газом «Новичок», то животные почему выжили?» – сказала она.

Абсурдное заявление родственницы Скрипалей вызвало бурную реакцию в соцсетях.

«Родственница тетя Вика против британской военной лаборатории. Битва века. Раз все превратилось в фарс, войны, слава богу, не будет», — написал журналист Тимур Олевский на своей странице в Facebook.

Пользователи тут же подхватили саркастическое настроение журналиста и оказались солидарны с его мнением.

«Волнуюсь за кота!», «Задалась вопросом тетя. Ну, хотя бы рыба! Не гречка», «С такими родственниками и врагов не надо», «Сегодня она звезда в телевизоре. Что-то долго готовили», — пишут они.

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